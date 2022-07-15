Dimitrios Kolovetsios: Rekabetçi biz sezon olacak

Yukatel Kayseerispor ile yeni sezon için anlaşmaya varan Dimitrios Kolovetsios, Süper Lig'de yarışçı bir sezon geçirileceğini ifade etti.
Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios, "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Hocamızla birlikte çok profesyonel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği sistemi uygulamaya ve oynamaya gayret ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği oyuna karşı göstermiş olduğumuz davranışların ve tepkilerin iyi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki bu sezon bizim için rekabetçi bir sezon olacak" dedi.
Dimitrios Kolovetsios, başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını da dile getirerek; "İşin pozitif tarafından bakmak istiyorum çünkü genel olarak rotasyondaki oyuncuların çoğunu elimizde tutuyoruz. Bir takımının devamlılığı için kadrosunda bulunduğu oyuncuların uzun süredir bir arada oynamasıdır. Umuyorum ki bu sezon hep birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.
İLHAN PARLAK: KULÜBÜ SIKINTIYA İTECEK TRANSFER YAPILMASINA KARŞIMI
Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, sarı kırmızılı takımı sıkıntıya itecek transfer yapılmaması gerektiğini söyleyerek; "Kulübümüz zor durumda. Kulübü sıkıntıya sokarak yapılacak hareketlere ben kesinlikle karşıyım" dedi.
Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, sarı kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmaması gerektiğini söyledi. İlhan Parlak, "Bazı şeyler kolay olmuyor. Yıllarca yıldız transfer istenildi ama bunların hepsi bir maddi külfet. Öyle 'hadi yıldız gelsin, hadi oyuncu gelsin' demeyle bu işler olmuyor. Daha öncelerden yapılan bazı şeylerden dolayı kulübün girmiş olduğu sıkıntılar var. Taraftarlarımıza ve camiamıza buradan seslenmek istiyorum. Kulüp maddi anlamda gerçekten zor durumda. Başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor ama gücü de bir yere kadar yetiyor. Şehir olarak bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu zor günlerde kulübümüze ve başkanımıza destek olmamız gerekiyor. Gerekirse bazen transferi açmamak gerekiyor. Alt yapıdan gelen oyuncularımız var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bu sene bu takıma şu anki mevcut kadroya sahip çıkıp önümüzü görmemiz lazım. Yoksa yıldız transfer yapılır ama kulübü sıkıntıya sokarak yapılacak hareketlere ben kesinlikle karşıyım. Bu sezon maddi ve manevi anlamda kulübümüzün daha çok desteğe ihtiyacı var. Önemli olan bu kulübün yaşaması" dedi.
Yeni sezon çalışmalarının iyi geçtiğini de söyleyen İlhan Parlak, "Hocamızda özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yaptırıyor. Özellikle geriden oyun kurma, top bizdeyken neler yapmamız gerektiğini lazım bize bunları gösteriyor. Taktik anlamda bu yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak gerçekten bu sezon çok farklı bir Kayserispor izleyeceğimize ben cani gönülden inanıyorum. Takımdaki ortamımız arkadaşlığımız çok iyi. Çok güzel bir sezon başı kampı geçiyoruz" dedi.