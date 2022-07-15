Ghezzal: Artık oyun kurucuyum

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fransız basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon saha içerisinde yeni bir rolü olacağını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimin başından bu yana genellikle sağ kanat oyuncusu olarak oynadım ancak bu sefer bir oyuncu kurucu olarak görev yapacağım. Teknik direktörümüzün bana verdiği görev bu" dedi.

Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti:

"Beşiktaş çok iyi transferler yaptı, bu da Süper Lig'de şampiyonluk niyetimizi ortaya koyuyor. Bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."