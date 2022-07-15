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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:05 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:08

G.Saray'ın yeni yıldızı Sergio Oliveira'dan ilk açıklamalar: "8 numara oynayacağım"

G.Saray’ın yeni yıldızı Sergio Oliveira’dan ilk açıklamalar: 8 numara oynayacağım

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, takımın bulunduğu kampta basın toplantısında soruları yanıtladı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 8 numarada oynamak istediğini ifade etti. İşte Sergio Oliveira'nın sözleri...

Galatasaray'ın Porto'dan bonservisini alarak kadrosuna kattığı yeni yıldızı Sergio Oliveira, takımın kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu bu sezon elinden geleni yapmak için çok çalışacağını ifade etti. İşte Sergio Oliveira'nın sözleri...

Sergio Oliveira: "Futbolda geçmiş önemil değildir. Önemli olan bugündür. Takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne odaklanmak gerekiyor. Biz öncelikle fiziksel olarak kendimize odaklanmamız gerekiyor."

"8 NUMARADA DAHA RAHAT OYNUYORUM"

"8 numarada daha rahat oynuyorum. Fakat nerede oynamam gerekiyorsa orada oynamaya hazırım. Elimden geleni yapacağım. Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim."

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G.Saray'ın yeni yıldızı Sergio Oliveira'dan ilk açıklamalar: "8 numara oynayacağım"
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