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Giriş Tarihi: 15.7.2022 20:23

Hatayspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a yenildi

AA
Hatayspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor’a yenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'a hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının 36. dakikasında Akdeniz ekibi, Selimcan Temel'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise, Karadeniz temsilcisi 55. dakikada Ronaldo Mendes, 70. dakikada Yannick Bolasie ve 82. dakikada Aziz Aksoy'un kaydettiği gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan hazırlık maçını Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kulüp yöneticileriyle izledi.

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Hatayspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a yenildi
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