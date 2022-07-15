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Giriş Tarihi: 15.7.2022 08:15 Son Güncelleme: 15.7.2022 08:18

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ‘Denayer’ dedi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Abdullah Avcı ‘Denayer’ dedi

Stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir isme yöneldi. Boyata için Hertha'dan yanıt bekleyen Bordo-Mavililer, alternatif isimler arasına Galatasaray'ın da ilgilendiği Belçikalı stoperi dahil etti. Denayer'in isteği imza parası dahil 4 milyon Euro'ya yakın bir rakam oldu.

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının en yoğun devam ettiği yer olan stoper bölgesi için birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Boyata için Hertha Berlin'e yaptığı 2 milyon 200 bin Euro'luk teklife cevap bekleyen bordo-mavili takımın gündemine yeni giren son isim serbest statüde bulunan ve Galatasaray'la da ismi anılan Jason Denayer oldu.

Belçikalı stoperin menajeri, 27 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a önerirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olur demesiyle Denayer ile temaslar başladı. Deneyimli defans oyuncusunun ilk görüşmede imza parası da dahil olmak üzere 4 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi.
Trabzonspor ise takımdaki mevcut stoperlerin de kazandığı üst limit olan yıllık 1 milyon 500 bin Euro'luk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdi. Pazarlıklar devam ediyor...

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ‘Denayer’ dedi
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