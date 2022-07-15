Trabzonspor’da Abdullah Avcı ‘Denayer’ dedi

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının en yoğun devam ettiği yer olan stoper bölgesi için birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Boyata için Hertha Berlin'e yaptığı 2 milyon 200 bin Euro'luk teklife cevap bekleyen bordo-mavili takımın gündemine yeni giren son isim serbest statüde bulunan ve Galatasaray'la da ismi anılan Jason Denayer oldu.

Belçikalı stoperin menajeri, 27 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a önerirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olur demesiyle Denayer ile temaslar başladı. Deneyimli defans oyuncusunun ilk görüşmede imza parası da dahil olmak üzere 4 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor ise takımdaki mevcut stoperlerin de kazandığı üst limit olan yıllık 1 milyon 500 bin Euro'luk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdi. Pazarlıklar devam ediyor...