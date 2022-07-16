Abdullah Avcı’dan futbolculara dikkat çeken uyarı! Rakibin sert davrandığını görünce...

58 yaşndaki hoca, geçmişte pas oyunuyla ilgili olarak, "Oyuncu kalitesinin artmasıyla birlikte, bugünkü futbolda benim de esinlendiğim pas oyununu Başakşehir takımından beri geliştirerek sürdürüyorum. Bu çok güçlü bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Avcı, bugün maçın ardından gündemdeki konular ile yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunacak.