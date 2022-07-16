Abdullah Avcı’dan futbolculara dikkat çeken uyarı! Rakibin sert davrandığını görünce...

Trabzonspor, Slovenya kampında Macar ekibi MTK Budapeşte'yi 2-1 yenerken, maçın skoru teknik direktör Abdullah Avcı'yı tatmin etmedi.
Bordo-mavili teknik adam, antrenmanlarda 'Daha fazla pas yapın, rakibi koşturun' şeklinde uyardığı oyuncularından karşılaşma içinde de daha fazla topa sahip olma ve pas yapma konusunda istekte bulundu. Rakibin sertliğinden yakınan Avcı'nın, kenarda sık sık ayağa kalkarak antrenmanda çalıştıkları programa sadık kalmaları konusunda ısrarcı olduğu gözüktü.
58 yaşndaki hoca, geçmişte pas oyunuyla ilgili olarak, "Oyuncu kalitesinin artmasıyla birlikte, bugünkü futbolda benim de esinlendiğim pas oyununu Başakşehir takımından beri geliştirerek sürdürüyorum. Bu çok güçlü bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Avcı, bugün maçın ardından gündemdeki konular ile yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunacak.