Gaziantep FK’da Erol Bulut transfer istiyor! ’Geç kaldık’

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu.

Hazırlıklara 19 Haziran'da Gaziantep'te başladıklarını ve Bolu'da devam ettiklerini belirten Bulut, bu sürede taktiksel çalışmalar yapıp, bazı hazırlık maçları oynadıklarını aktardı.

Yeni sezona yeni sistemle gireceklerini kaydeden Bulut, "Hazırlık maçlarına baktığımızda bizi memnun eden durumlar oldu. Hem genç futbolcular hem de yeni gelen arkadaşlarımız olsun... 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemi üzerinden oyunlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Futbolcular sahada olumlu işler yaptı." dedi.

"Elimizdeki kadro yeterli değil"

İdeal kadroya henüz ulaşmadıklarını ifade eden Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer yaptık ama yeterli değiliz. Almamız gereken bir kaç oyuncu daha var. Sportif direktörümüz ve transfer komitesi yöneticilerimiz çalışıyor. Transfer istediğim mevkileri yöneticimize, sportif direktörümüze açıkladım. Bunların detaylarını ben konuşmuyorum, sportif direktörüm veya yöneticiler ilgileniyor. Ben sadece istediğim mevkileri kendilerine ilettim. Geri kalan işleri transfer komitesinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla biraz yavaş gittiğimizi söyledim. Biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Elimizdeki kadro yeterli değil. Evet maçlarımıza baktığımızda iyi oynuyoruz ama lig için bu yeterli değil. Kalitemizi arttırmamız gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir."

Bulut, geçen sezon takımın iç sahada iyi performans gösterdiğini ancak deplasmanda ligin en kötü takımlarından biri olduğunu hatırlattı.

Yeni sezonda bunu değiştirmek istediklerini dile getiren kırmızılı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Geçen sene evimizde oynadığımız maçlarda güzel bir görüntü çizdik. İç sahada ligi ilk 3 içinde bitirdik. Maalesef deplasmanda o görüntüyü veremedik. Deplasmanda çok kez iyi maç oynadık, çok fazla pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Nitekim ya mağlubiyet ya da beraberlikle bitti. İnşallah bu sene Sivasspor deplasmanında yapacağımız ilk maçta o görüntüyü değiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedeflediğimiz bir yer maalesef söyleyemeyeceğim"

Geçen sezon yapılan çoğu transfere kendisinin onay verdiğini ancak bazılarından istediği performansı alamadığından yakınan Bulut, "İyi başladılar ancak sonra pandemi ve sakatlıklar yaşandı. Geri dönüşler iyi olmadı. Bugün itibarıyla bitireceğimiz veya hedeflediğimiz bir yer maalesef söyleyemeyeceğim. Çünkü elimdeki kadro ne kadar kaliteli olsa da üzerine koymamız gerekiyor. Önümüzde 3 haftamız kaldı ve yol almamız gerekiyor. Bugüne baktığımızda maalesef o yolu alamadık." şeklinde konuştu.

Bulut, taraftarların iç saha ve deplasmanda desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.