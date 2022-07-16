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Giriş Tarihi: 16.7.2022 11:36

Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde!

DHA
Göztepe Feyzi Yıldırım’ın peşinde!

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe,  Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ın peşine düştü

Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkay Atay, Hüsamettin Yener, Uğur Kaan Yıldız ve Berkin Özgür'ü kadrosuna dahil eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların sağ bek ve kanatlarda oynayabilen 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ve transferin en kısa zamanda biteceği öğrenildi.

Eskişehirspor altyapısında yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan deneyimli futbolcu, Afjet Afyonspor, Niğde Belediyespor, Nazilli Belediyespor ve Kasımpaşa'da görev aldı. Son 2 sezonunu Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da geçiren Feyzi, geçen sezon 11 lig müsabakasına çıkarak 542 dakika süre aldı.

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Göztepe Feyzi Yıldırım'ın peşinde!
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