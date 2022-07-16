50 MİLYON EURO BONSERVİS

Daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona'nın, Alman kulübünü ikna etti. Barcelona'nın 50 milyon euroya Bayern'le el sıkıştığı kaydedilirken, Lewandowski'nin ise Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.