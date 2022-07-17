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Giriş Tarihi: 17.7.2022 13:16 Son Güncelleme: 17.7.2022 13:17

Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

AA
Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor’a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Süper Lig'e yeni yükselen Ümraniyespor'a kiraladı.

Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mert Yılmaz, Antalyaspor ile 11 Süper Lig maçı ile 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, geçen sezon kiralık gittiği Bursaspor'da ise 23 maçta forma terletip, 1 asist gerçekleştirdi.

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Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu
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