Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe rakibi Dinamo Kiev'i mağlup ederek avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar
DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEDEN POLONYA'DA?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak. Ukrayna Milli Takımı da Haziran ayı içinde Uluslar Ligi'nde ev sahibi konumunda olduğu maçları Lodz'da oynamıştı.