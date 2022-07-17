Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu Joao Pedro için devreye giren Fenerbahçe, kesenin ağzını iyice açtı. Yüksek maliyet nedeniyle Galatasaray pazarlıklardan çekilirken, masada tek kalan sarılacivertliler, Cagliari ile bonservis için 6.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. 30 yaşındaki İtalyan forvete de 3 sene için 7.8 milyon Euro teklif eden yönetimin menajerlik ücreti olarak sunduğu rakam ise dikkat çekti. Sarılacivertlilerin Pedro'nun menajerleri Marco Piccioli ve Mirco Lombardi'ye 2 milyon Euro komisyon ücreti önerdiği ve prensipte anlaşan tarafların İstanbul'da buluşarak transferi bitireceği öğrenildi. Bu arada 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Joao Pedro'ya ilk yıl için 2.5 milyon Euro, ikinci yıl 2.6, üçüncü yıl ise 2.7 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.



GALATASARAY'A FAZLA GELDİ



Galatasaray, Pedro için Cagliari'ye 4.2 milyon Euro bonservis ücreti önermiş, oyuncuya ise 3 yıllık 6.6 milyon Euro teklif etmişti. Menajerler Piccioli ve Lombardi'ye de ilk etapta 670 bin Euro komisyon ücreti teklif eden sarı-kırmızılılar, daha sonra rakamı 1 milyon Euro'ya çıkarmıştı ancak Fenerbahçe'nin fiyatı yükseltmesiyle transferden çekilmişti