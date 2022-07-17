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Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:29

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’ın önceliği Amadou Diawara

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’ın önceliği Amadou Diawara

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için düğmeye bastı.  Önceliği orta saha takviyesi olan sarı kırmızılılar, Roma'dan Amadou Diawara için temaslarını başlattı.

Joao Pedro, William Carvalho, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Jason Denayer ve Umut Bozok'la görüşen Galatasaray, bu isimlerin transferlerini yüksek maliyetleri yüzünden bitiremedi. Sarıkırmızılı yetkililer, dış dünyaya kapılarını kapadı ve 48 saat içinde bir transferi açıklamak için dört koldan çalışmalara başladı. Önceliği orta saha takviyesi olan Aslan'da son aday Roma'dan Amadou Diawara. Gineli 6 numarayı ocak ayında Torrent çok istemişti. Okan Buruk'a da Diawara ismi önerildi. Genç hocanın onay vermesi üzerine kolları sıvayan futbol direktörü Cenk Ergün, Avusturya kampı bitmeden iki gün içinde transferi bitirmeyi hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’ın önceliği Amadou Diawara
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