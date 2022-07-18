Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Giriş Tarihi: 18.7.2022 17:47

Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti

AA
Antalyaspor, Sam Larsson’u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki Larsson, Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Antalya'da yöneticiler, teknik heyet ve kulüp çalışanları tarafından çok sıcak karşılandığını ifade eden Larsson, "Antalya'nın gerçekten çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Tesisimiz de aynı ölçü de güzel. Takım geçen sezon iyi bir iş başardı. Bu sezon daha büyük hedefler olduğunu biliyorum. Güçlü bir takımımız var. Ben de bu güçlü takımın bir parçası olacağım için mutluyum." dedi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay da bu sezon dördüncü transferi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Larsson'un takıma önemli katkısı olacağını kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte 2022 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları!
YKS sonuçları ÖSYM ile duyuruldu! 2022 YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları erişime açıldı!
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022!
SON DAKİKA! İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama geldi
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
2 yıllık açıköğretim üniversite bölümleri ve taban puanları bekleniyor! ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık önlisans taban puanları açıklandı mı?
Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile güncel Hemşirelik üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
YÖK Atlas Tercih Robotu YKS tercih tarihleri 2022: Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA