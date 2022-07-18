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Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:37

Bayern Münih'ten savunmaya De Ligt hamlesi!

Bayern Münih’ten savunmaya De Ligt hamlesi!

Alman devi Bayern Münih, Juventus forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'i kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Bayern Münih Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

70+10 MİLYON EURO
Bayern Münih, De Ligt için Juventus'a 70+10 milyon Euro ödeyecek. 22 yaşındaki oyuncu 2019'da 85.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Juventus'a transfer olmuştu. De Ligt geçtiğimiz sezon ise 42 maçta forma giymişti.

KULÜP OLARAK BUNA HAZIRIZ
Juventus'un İtalyan hocası Allegri basın toplantısında Matthijs de Ligt için "Şu anda bir Juventus oyuncusu. Futbolda her şey olabilir, eğer kulüpten ayrılmak üzereyse kulüp olarak buna hazırız." demişti.

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Bayern Münih'ten savunmaya De Ligt hamlesi!
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