Bayern Münih’ten savunmaya De Ligt hamlesi!

Bayern Münih Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

70+10 MİLYON EURO

Bayern Münih, De Ligt için Juventus'a 70+10 milyon Euro ödeyecek. 22 yaşındaki oyuncu 2019'da 85.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Juventus'a transfer olmuştu. De Ligt geçtiğimiz sezon ise 42 maçta forma giymişti.

KULÜP OLARAK BUNA HAZIRIZ

Juventus'un İtalyan hocası Allegri basın toplantısında Matthijs de Ligt için "Şu anda bir Juventus oyuncusu. Futbolda her şey olabilir, eğer kulüpten ayrılmak üzereyse kulüp olarak buna hazırız." demişti.