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Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:21

Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'ya: Kendine kulüp bul

Beşiktaş’tan Serdar Saatçı’ya: Kendine kulüp bul

Beşiktaş yönetimi, Viktoria Plzen maçında teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterdiği için Serdar Saatçı'yı kadro dışı bırakmıştı. Siyah-Beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncunun menajerine "Kulüp bul" mesajını gönderdi.

Beşiktaş'ta Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna giren ve 83. dakikada kenara alınırken, teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösteren Serdar Saatçı, kadro dışı bırakılmıştı.

19 yaşındaki savunmacının menajeri, bugün görüşme yapmak üzere çağrıldı. Gündemde ise kritik konular var. Genç stoper, her şeye rağmen, "Ben hata yapmadım" şeklinde görüş bildirdi. Fakat Kara Kartal cephesi ise kesinlikle özür bekliyor.

ÖNCEDEN MESAJ GÖNDERDİLER
Bu yüzden taraflar arasında yapılacak görüşmede Serdar için takım bulunması istenecek. Beşiktaş Yönetimi, Serdar'ın menajerine önceden, "Kulüp bul" mesajını gönderdi. Eğer aksi bir durum yaşanır ve Serdar takımdan ayrılmazsa, sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürmek zorunda kalacak. (Fanatik)

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Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'ya: Kendine kulüp bul
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