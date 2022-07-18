Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım! (ŞL) Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu hafta Polonya'da oynanacak. Futbolseverler kritik karşılaşmayla ilgili olarak "Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hazırlık maçları sonrası Jorge Jesus yönetiminde sıkı bir hazırlık kampı geçiren sarı lacivertli ekip ilk resmi müsabakasına çıkacak. İşte Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı yayın saati, kanalı ve günü gibi detaylar...
DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEDEN POLONYA'DA?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak. Ukrayna Milli Takımı da Haziran ayı içinde Uluslar Ligi'nde ev sahibi konumunda olduğu maçları Lodz'da oynamıştı.