Doğukan Sinik'ten Avrupa itirafı: "Her zaman hayalimdeydi"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'dan, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan 23 yaşındaki orta alan oyuncusu Doğukan Sinik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek şube başkanı Şifa Çiçek ve basın mensuplarıyla vedalaştı. Dernek basın toplantı odasında düzenlenen vedalaşmada Sinik, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"ÇOK GÜZEL BİR HİKAYE OLDU"

Kendisi adına duygusal bir veda yaşandığını dile getiren Doğukan Sinik, "Açıkçası çok mutluluk duyacağım bir hikaye oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Antalyalı birisi olarak, Antalya'da doğmuş birisi olarak, Antalya'da büyümüş ve bu takımda forma giymiş birisi olarak güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bence örnek bir hikaye oldu. Dürüst olmak gerekirse kolay olmadı. Bu çıkışta ve yolda en büyük destekçim hocam Nuri Şahin oldu. Bunu her zaman dile getiriyorum. Her şeyden önce ağabeyim ve takımda hocam bunu bana sağladı" dedi.

Çok mutluluk verici bir dönem yaşadığını kaydeden Doğukan Sinik, "Benim için yepyeni bir hikaye, bambaşka tecrübe edineceğim bir yere gidiyorum. Açıkçası çok mutluyum" diye konuştu.

"REKORLA GİDİŞİMİN GURURU VAR"

Antalyaspor'un alt yapı sistemine çok güvendiğine dikkat çeken Sinik, çok daha güzel gençlerin yetişeceğine inandığını belirtti. Doğukan Sinik, her zaman kalbinin Antalya ve Antalyaspor ile olacağını söyleyerek, "Ne kadar hedefler koyarsanız koyun, yaşadığınız şeyler sizi hedefinizden saptırıyor. İster istemez bu durum yaşanabiliyor. Bu aslında gurur, insanların gözlerinden bunu anlayabiliyorum. Bu rekorla gidişimin gururu" dedi.

"NURİ ŞAHİN İLE FUTBOL OYNADIĞIMI ANLADIM"

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in kendisine güvenmesiyle ilgili gelen soruya Sinik, "Bu dönemde bunu fazlasıyla düşündüm. Bizim Nuri Şahin hocayla ilişkimiz öyle fazlaydı ki hiç görmediğim şeyleri gördüm, hiç yaşamadığım duyguları yaşadım. Taktik olarak kendi adıma konuşuyorum, futbol oynadığımı anladım. Futbolda olgunlaştığımı anladım. Neyi nasıl yaparsam nasıl olacağını anladım. Bu zaman diliminden sonra olgunlaşmış biri olarak söylüyorum, hocam Nuri Şahin'le yaşadığım şeyleri büyük beklentilerle kimseden beklemiyorum. Çünkü bizim hocayla hocalıktan önce ağabey- kardeş ilişkimiz vardı. O her zaman benim kalbimde, her zaman birlikte olacağız. Veda değil onunla ayrılmamız" karşılığını verdi.

"VEDA VAKTİ GELMİŞTİ"

Takımdan ayrılma zamanının doğru olup olmadığıyla ilgili gelen soruya genç oyuncu şu yanıtı verdi:

"10 sene oldu, gerçekten çok güzel, çok kötü zamanlar geçirdim. Nuri Şahin hocamızla yakaladığım bir dönem var. Bu dönem o kadar güzel geçti ki, Antalyaspor'a geldiğim ilk günden beri, bu dönemi yaşamış gibi hissettirdi bana. Hiç kötü bir şey yaşamamışım gibi. Ben hocamızla o kadar güzel bir dönem geçirmişim ki bu süreçte onu anladım. Sanki hiç hata yapmamışım, bana hata yapılmamış ve hep oynamışım, hep mücadele etmişim gibi geldi. Bu duyguyu gerçekten hocamızdan dolayı yaşadım. Şimdi kendi kendime düşündüğümde benim için artık vakit gelmişti. Artık bir seviyede kalacağıma inanıyorum. Kendimi geliştireceğime inanıyorum. En önemlisi olgunlaştığıma ve duygularımı bir kenara bıraktığıma inanıyorum. Buna inandıran da Nuri Şahin'dir. Sadece saha içinde değil, saha dışında da inanılmaz mental koçluk yaptı. Ben artık hazırım dedim. Futbolda başarı ve başarısızlık var, ortası yok. Kafamda hiç soru işareti yok, acaba şöyle olsaydı ya da böyle olsaydı diye hiç yok. Çok netim. Verdiğim kararın arkasındayım. Antalyaspor'un da bu sene çok başarılı olacağını adım gibi eminim ve biliyorum."

"NURİ HOCAMIN İSMİ GEÇTİĞİNDE DUYGULANIYORUM"

Bir dönem beraber forma giydiği dünyaca ünlü forvet oyuncusu Samuel Eto'o ve eski futbol sorumlusu Nuri Şahin'in övgüsüne maruz kalmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna Doğukan Sinik, "Samuel Eto'o ile beraber oynadığım zaman bana çok büyük desteği oldu. Eto'o bu cümleleri kullandıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam çok kısa bir süre içerisinde Kemerspor'a kiralandım. Orada bir serüvenim olmuştu. Hatta Nuri Şahin hoca futbolcuyken bir sohbetimiz olmuştu. Çok komik bir anıdır ve kendisine de bazen söylerim. Bana, çok iyi bir futbolcu olduğumu, enteresan özelliklerim olduğunu söyledi. Ben de kendisine 'Ağabey, lütfen bunu bana söyleme, çünkü daha önce bana söylendiğinde mutlaka bir alt lig tecrübem oluyor. Bu sene de kiralanabilirim, lüfen duymamış sayıyorum' demiştim. Aramızda komik bir konuşma geçmişti. İki dünya yıldızından bunları duymak çok önemli ama Nuri hocamın ismi geçtiğinde duygulanıyorum. Çünkü bana çok şey kattı. Benim içimi okuyabiliyormuş gibi o kırılma anlarında her zaman bir mental koç gibi hocadan fazlasını yaptı. Onunla çalıştığım için çok şanslıydım" karşılığını verdi.

"HER ZAMAN HEDEFİMDE AVRUPA VARDI"

Hedefleri arasında Avrupa'da futbol oynamanın her zaman olduğuna dikkat çeken Sinik, "Özellikle milli takımdaki arkadaşlarımın Avrupa'da futbol oynamasını ve orada yaptıklarını görmek, onların oradaki maceraları, anıları, başarıları, başarısızlıkları, güzel şeyler, olumsuz şeylerini görüp şahit olduktan sonra o ortamda, şimdi oradaki insanlar buradaki insanlara bir yol açıyor. Benim her zaman hedefim buydu. Ben şu an Antalyaspor'dan Championship'e transfer oluyorum, artık anlaştık. Benden sonra ya da şu anki gençlerde de şu zihniyet oluşacak. Bu oluyor, bunun örneği var. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten Avrupa'da bir hedefi olan, vizyonunu o şekilde yaşayan bir genç kardeşimizse demek ki bu olabiliyormuş, ben de olabildiğini gördüm" dedi.