Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Seferovic transferi bitti bitiyor! Önce kontrol sonra imza...
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:37 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:39

Galatasaray'da Seferovic transferi bitti bitiyor! Önce kontrol sonra imza...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Seferovic transferi bitti bitiyor! Önce kontrol sonra imza...

Mbaye Diagne'nin Karagümrük'e transferi sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Haris Seferovic transferinde Benfica ve oyuncuyla her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılı yetkililer, detaylı sağlık taramasının ardından son adımı atacak. İşte tüm detaylar...

Mbaye Diagne ile önceki gün yollarını ayıran Galatasaray, bir aydır görüşme halinde olduğu Haris Seferovic'in transferini tamamladı. İsviçreli golcünün sakatlığıyla ilgili soru işaretleri sürecin uzamasına neden olurken, sarı-kırmızılılar temkinli davranıyor.

3.5 MILYON EURO'LUK OPSIYON
Yapılan görüşmeler sonunda 30 yaşındaki santrforu kiralamak için Benfica ile kesin anlaşmaya varan Aslan, sözleşmeye performansa bağlı 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurdu. Portekiz'de net 1.9 milyon Euro kazanan Seferovic 2 milyon Euro'ya ikna edildi.

Ancak transferin resmiyete dökülmesi için sarıkırmızılılar, sağlık kontrolünü şart koştu. Tecrübeli oyuncu, detaylı taramadan geçirildikten sonra kulüp doktorlarının onay vermesi halinde sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.

GEÇEN SEZON 29 MAÇ KAÇIRDI
Seferovic, geride kalan sezonda iki farklı sakatlıktan (kas ve diz yaralanması) dolayı 29 maçta oynayamadı. İsviçreli forvet, geçen sezonun dışında Benfica kariyerinde ise çeşitli problemler yüzünden sadece 12 karşılaşmayı kaçırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sistemi ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
İşte CHP'li Özkoç'u yalanlayan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu...
Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi yayımlandı! İşte tarihler
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 18 Temmuz 2022 Sigara zammı son durum güncel liste!
200 - 220 - 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 - 4 yıllık üniversite bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
Hemşirelik taban puanları 2022 listesi! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
SON DAKİKA! KYK borcu düzenlemesi nasıl olacak? 5 milyon gencin gözü Kabine Toplantısı'nda: Başkan Erdoğan duyuracak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Seferovic transferi bitti bitiyor! Önce kontrol sonra imza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA