Mbaye Diagne ile önceki gün yollarını ayıran Galatasaray, bir aydır görüşme halinde olduğu Haris Seferovic'in transferini tamamladı. İsviçreli golcünün sakatlığıyla ilgili soru işaretleri sürecin uzamasına neden olurken, sarı-kırmızılılar temkinli davranıyor.
3.5 MILYON EURO'LUK OPSIYON
Yapılan görüşmeler sonunda 30 yaşındaki santrforu kiralamak için Benfica ile kesin anlaşmaya varan Aslan, sözleşmeye performansa bağlı 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurdu. Portekiz'de net 1.9 milyon Euro kazanan Seferovic 2 milyon Euro'ya ikna edildi.
Ancak transferin resmiyete dökülmesi için sarıkırmızılılar, sağlık kontrolünü şart koştu. Tecrübeli oyuncu, detaylı taramadan geçirildikten sonra kulüp doktorlarının onay vermesi halinde sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.
GEÇEN SEZON 29 MAÇ KAÇIRDI
Seferovic, geride kalan sezonda iki farklı sakatlıktan (kas ve diz yaralanması) dolayı 29 maçta oynayamadı. İsviçreli forvet, geçen sezonun dışında Benfica kariyerinde ise çeşitli problemler yüzünden sadece 12 karşılaşmayı kaçırdı.