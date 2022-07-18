Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Amine Harit bombası
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:04 Son Güncelleme: 18.7.2022 10:09

Galatasaray'dan Amine Harit bombası

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’dan Amine Harit bombası

Galatasaray, Schalke 04 forması giyen Amine Harit transferinde de mutlu sona ulaşmaya yaklaştı.

Transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan Galatasaray, 25 yaşındaki on numara Amine Harit'te de mutlu sona ulaşmaya yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, esas mevkiinin yanı sıra hücumun her bölgesinde forma giyebilen Faslı futbolcu için kulübü Schalke 04 ile anlaştı.

25 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren G.Saray, kısa süre içinde bu transferi noktalamak istiyor. Nantes altyapısından yetişen ve 2017-18'de 8 milyon Euro'ya Schalke'ye giden Harit, geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da oynamış, 34 maçta 5 gol, 4 asist kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sistemi ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
İşte CHP'li Özkoç'u yalanlayan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu...
Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi yayımlandı! İşte tarihler
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 18 Temmuz 2022 Sigara zammı son durum güncel liste!
200 - 220 - 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 - 4 yıllık üniversite bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
Hemşirelik taban puanları 2022 listesi! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
SON DAKİKA! KYK borcu düzenlemesi nasıl olacak? 5 milyon gencin gözü Kabine Toplantısı'nda: Başkan Erdoğan duyuracak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Amine Harit bombası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA