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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:27

Gaziantep FK, Lazar Markovic'i radarına aldı!

Gaziantep FK, Lazar Markovic’i radarına aldı!

Bir dönem Liverpool ve Fenerbahçe formaları giyen Lazar Markovic, Erol Bulut önderliğindeki Gaziantep FK ile anlaşmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giydiği dönemde taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre, Güneydoğu Anadolu temsilcisi sağ kanat oyuncusu için düğmeye bastı. 2015 - 2016 sezonunda Liverpool'dan kiralık olarak sarı lacivertlilerde oynayan Markovic, çıktığı 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne dönen ve Sporting Lisbon'a kiralanan Markovic, sakatlıklar yüzünden asla istediği performansa ulaşamamıştı.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne dönen ve Sporting Lisbon'a kiralanan Markovic, sakatlıklar yüzünden asla istediği performansa ulaşamamıştı.

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Gaziantep FK, Lazar Markovic'i radarına aldı!
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