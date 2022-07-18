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Giriş Tarihi: 18.7.2022 23:45

Jese Rodriguez'den yeni sezon yorumu! "Motivasyonumuz yüksek

AA
Jese Rodriguez’den yeni sezon yorumu! Motivasyonumuz yüksek

MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden İspanyol oyuncu Jese Rodriguez, yeni sezona yüksek bir motivasyonla hazırlandığını söyledi. Jese Rodriguez, "Yeni sezondan beklentim, fazla maç kazanmak, goller atmak ve aynı zamanda elimden geldiğince takımıma yardım etmek" dedi.

Kariyerinde PSG, Real Madrid gibi büyük kulüplerde boy gösteren Jese'nin yeni sezon öncesi Kayseri'de yapılan kamp çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeleri, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren 29 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu sezon elimden gelenin en iyisi yapmak için hazırlanıyorum. Çok iyi bir arkadaş ortamımız var. Arkadaşlarım beni aralarına çok güzel şekilde kabul etti. Yeni sezon için motivasyonumuz yüksek. Bu sezondan beklentim, fazla maç kazanmak, goller atmak ve aynı zamanda elimden geldiğince takımıma yardım etmek." dedi.

Ankaragücü taraftarından da övgü dolu sözlerle bahseden Jese, "Ankara'ya ilk geldiğim anda taraftarlarca gerçekten çok güzel bir şekilde karşılandım. Bu da yeni sezon için beni çok motive etti. Ben de onları bu sene sahada mutlu edecek bir performans sergilemeye çalışacağım. Bu sezon takımımızın en iyi sonuçları alması için elimden geleni yapacağım. Eşim de Ankara'yı çok beğendi ve havalimanındaki karşılama onu çok heyecanlandırdı. Şehri daha iyi tanıyıp şehirle iç içe olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Jese Rodriguez, sözlerini Türkçe olarak "En büyük Ankaragücü." şeklinde tamamladı.

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Jese Rodriguez'den yeni sezon yorumu! "Motivasyonumuz yüksek
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