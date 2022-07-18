Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Nantes, Mısırlı oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takımla 2025'e kadar sözleşmesi olan Mohamed için Fransız kulübünün satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle G.Saray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Opsiyonun 5.8 milyon Euro olacağı aktarıldı.
Transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan Galatasaray, 25 yaşındaki on numara Amine Harit'te de mutlu sona ulaşmaya yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, esas mevkiinin yanı sıra hücumun her bölgesinde forma giyebilen Faslı futbolcu için kulübü Schalke 04 ile anlaştı.
25 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren G.Saray, kısa süre içinde bu transferi noktalamak istiyor. Nantes altyapısından yetişen ve 2017-18'de 8 milyon Euro'ya Schalke'ye giden Harit, geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da oynamış, 34 maçta 5 gol, 4 asist kaydetmişti.