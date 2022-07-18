Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği Doğucan Haspolat, Slovenya kampında dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Çalışkanlığının yanı sıra hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle beğeni toplayan ön libero, Slovacko maçında harika bir frikik atışı kullandı. Kaleci son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelse de 22 yaşındaki oyuncunun bu şutu futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Kornerlerde de topun başına giden Doğucan, isabetli atışlarıyla Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'den bu görevi alabileceğinin sinyallerini verdi.