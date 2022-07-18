Trabzonspor’dan savunmaya Jannik Vestergaard hamlesi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferde önceliklerinin sağ stoper olduğunu açıklamıştı. Listedeki isimler sürekli değişirken İngiliz medyası gündeme farklı birini getirdi: Jannik Vestergaard...

Leicester City'nin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki stoper için Trabzonspor'un devreye girdiği aktarıldı.

Akşam'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi kozuyla oyuncuyu ikna etmek isteyen Fırtına, Ada temsilcisine de satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Maksimum opsiyon ise 5 milyon euro olacak.

CORNELIUS DEVREYE GİRDİ

Kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun bu sezon kiralanması ve sezonun ardından bonservisinin alınması düşünülüyor. An itibarıyla başka bir talip olmadığı için Bordo-Mavililer rahat gözüküyor.

Her kulüpte olduğu gibi ekonomik sıkıntılar yaşayan Fırtına, en fazla 5 milyon euro teklif edebilecek. Bu rakamın üstüne çıkılması beklenmiyor. Cornelius'un da Milli Takım'dan arkadaşıyla telefonda görüştüğü ve onu gelmeye ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Daha önce Danimarkalı sağ bek Larsen de kadroya katılmıştı.

BU TAKVİYEYLE SONA ERECEK

1.99 boyundaki Jannik Vestergaard, geçen sezon Premier Lig'de sadece 10 maça çıkabildi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Vestergaard'ın hem Danimarkalı arkadaşları hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Bordo-Mavili takımda daha önce birçok stoperin ismi gündeme gelmiş ancak mutlu sona ulaşılamamıştı. Sağ stoper takviyesinin ardından Trabzonspor transferi büyük ihtimalle kapatacak. Sadece fırsat transferi çıkarsa harekete geçilecek.