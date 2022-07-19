Barcelona’ya transfer olan Emre Demir’in babası: Barcelona 2017’den beri...

Emre'nin 47 yaşındaki babası Hayrettin Demir, AA muhabirine, kendisi ve diğer oğlu Emrah'ın da futbolla ilgilendiğini belirterek, Barcelona'ya transfer olan evladının henüz 6 yaşındayken spora yeteneğini fark edip antrenmanlara başladıklarını anlattı.

Gece hal kompleksinde börek sattığını, gündüz de evin önünde oğluyla futbol antrenmanı yaptıklarını belirten Demir, "Oğlumla evin önünde maç yapardık. Yetenekliydi, inanılmaz şeyler yapıyordu. Top sektirme yaptırmaya başlamıştım. Her sektirdiği top için o zamanın parasıyla 10 kuruş veriyordum. Sonrasında kendisini geliştirdi. Sokağın başından onu izlerdim. Kendisinden büyük yaştaki çocuklarla oynardı." diye konuştu.

Demir, oğlunun futbol oynadığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından 2012'de Kayserispor'un transfer için kendilerine ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emre 8 yaşındayken Kayserispor'da deneme antrenmanına çıkmıştı. Kayserispor'un eski başkanlarından merhum Recep Mamur, Emre'yi izledikten sonra takımda kalacağını söyledi ve bana ne iş yaptığımı sordu. Ben de halde seyyar tezgahta börekçilik yaptığımı anlatınca 'Böreklerini artık burada yeriz.' dedi. Bize ev ayarladılar ve Emre ile ilgilenmeye devam etmemi istediler."