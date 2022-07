Barcelona’ya transfer olan Emre Demir’in babası: Barcelona 2017’den beri...

BARCELONA 2017'DEN BERİ İLGİLENİYORDU

Mersin'den Kayseri'ye taşındıkları ilk dönemde maddi zorluk yaşadıklarını aktaran Demir, bunun üzerine eşi ve diğer 5 çocuğunun Mersin'e döndüğünü, kendisinin ise oğluyla kalmaya devam ettiğini belirtti.

Demir, 2019'da 15 yaşında olan oğlunun Gençlerbirliği'ne attığı golle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olarak kayıtlara geçtiğini anımsatarak, "Emre sonradan oyuna girince yerimde duramadım. Girdikten 3 dakika sonra gol atınca bende o an her şey koptu. 7-8 yıl emek harcanan bir oyuncu takımı için gol atıyor. Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olmuş. O an bilmiyordum çünkü golü yaşıyordum. Ağladık, birbirimize sarıldık. O duygunun tarifi anlatılmaz. Geçmişi, yaşadığımız o zorlukları düşününce o gol bize çok şey yaşattı." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Emre ile 2017'de de ilgilendiğini anlatan Hayrettin Demir, oğlunun yaşının küçük olması nedeniyle transferin ertelendiğini ancak kulübün antrenmanlarda beğendiği genç oyuncuyu takibi sürdürdüğünü ifade etti.