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Giriş Tarihi: 19.7.2022 21:24

Galatasaray, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

AA
Galatasaray, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice ekibi ile 0-0 berabere kaldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve Galatasaray'ın daha etkili bir görüntü sergilediği maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahada yer alan sarı-kırmızılı takımın, hücumda istediği pozisyonları bulamadığı müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Galatasaray'da rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakçı ile Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar maçın kadrosunda yer almadı.

EMİN BAYRAM SAKATLANDI

Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, maçın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Rakip takımdan Lupac'ın müdahalesiyle sağ bileğinden sakatlanarak oyundan alınan Emin Bayram'ın yerine 5. dakikada Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

Stat: Thermen

Hakemler: Alexander Harkam, Philipp Duschek, Can Çetin

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 76 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 5 Metehan Baltacı), Nelsson (Dk. 76 Aytaç Kara), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Ömer Bayram), Berkan Kutlu (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Cicaldau (Dk. 46 Hamza Yiğit Akman), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Morutan (Dk. 46 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Gomis)

Pardubice: Markovic (Dk. 46 Budinsky), Rosa (Dk. 46 Svoboda), Vlcek, Toml, Helesic, Janosek (Dk, 61 Chveja), Mares (Dk. 46 Tischler), Solil (Dk. 46 Vacek), Hlavity (Dk. 46 Jaba), Lupac (Dk. 46 Sychra), Cerny (Dk. 46 Huf)

Sarı kart: Dk. 30 Cerny (Pardubice)

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Galatasaray, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı
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