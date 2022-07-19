Galatasaray Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak!

Transferde gaza basan Galatasaray, Kaan Ayhan için bir kez daha harekete geçecek. Sahada +3 yerli kuralını dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un yanında yerli stoper kullanmak zorunda olduğundan Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek Türk pasaportlu oyuncu transfer edecek.

Kaan Ayhan için bir ay önce Sassuolo ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Aslan, 3 milyon Euro'luk ilk teklifini revize edecek. Bu transferde rakip ise İtalya Serie A'nın yeni takımı Monza... Bütçe sorunu olmayan Monza'nın, 5 milyon Euro'yu 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya ödeyebileceği konuşuluyor.