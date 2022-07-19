Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak!
Giriş Tarihi: 19.7.2022 09:01

Galatasaray Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak!

Galatasaray Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Stoperdeki girişimlerini devam ettiren yönetim, Kaan Ayhan için yapacağı yeni teklif belli oldu. Kaan Ayhan için başka bir takım daha devreye girdi.

Transferde gaza basan Galatasaray, Kaan Ayhan için bir kez daha harekete geçecek. Sahada +3 yerli kuralını dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un yanında yerli stoper kullanmak zorunda olduğundan Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek Türk pasaportlu oyuncu transfer edecek.

Kaan Ayhan için bir ay önce Sassuolo ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Aslan, 3 milyon Euro'luk ilk teklifini revize edecek. Bu transferde rakip ise İtalya Serie A'nın yeni takımı Monza... Bütçe sorunu olmayan Monza'nın, 5 milyon Euro'yu 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya ödeyebileceği konuşuluyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
SON DAKİKA: Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022!
YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversitelere gidebilirim, hangi bölümler tutuyor? 2022 YKS 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
YÖK atlas tercih robotu - YKS tercih tarihleri 2022: Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2 yıllık açıköğretim üniversite bölümleri taban puanları: ÖSYM ile YKS 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı?
PMYO TYT puanı ile Polislik için kaç puan yapmak gerekir? Polislik taban puanları belli oldu mu? 2022 Polislik başarı sıralaması ve kontenjanları belli mi?
Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kaan Ayhan için yeni teklif yapacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA