Mbaye Diagne, eski günlerine Fatih Karagümrük ile dönmek istiyor





SÜPER LİG'DE 78 MAÇTA 53 GOL, 20 ASİST

Mbaye Diagne, 2019 yılında Kasımpaşa forması giymeye başladı. Sergilediği performans ile Galatasaray'a transfer olan başarılı golcü, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun gol kralı oldu. Süper Lig kariyerinde 78 maçta 53 gol kaydeden tecrübeli santrfor, söz konusu müsabakalarda 5 bin 492 dakika sahada kalırken, 7 de asist yaptı. Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 14'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere 22 karşılaşmada görev aldı ve 4 gole imza attı.