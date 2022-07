Serdar Saatçı, Beşiktaş’tan özür diledi

Beşiktaş'ta Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Serdar Saaçı özür diledi.

Serdar Saatçı'nın özür açıklaması şöyle:

"On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, şampiyonlar ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım.

Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş'ta çalışan ve Beşiktaş'ta yaşayan herkesten özür dilerim."