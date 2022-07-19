Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'dan kötü haber geldi. 33 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampındaki Werder Bremen maçının ardından sakatlanmış, kampın son günlerinde takımdan ayrı kalmış ve iki hazırlık maçında görev alamamıştı.

Gün gün muayenesi yapılan ve dizindeki reaksiyonun sönmesi hedeflenen Josef'te beklenen olmadı. Kampın ardından Portekiz'e giden ve eski kulübü Porto'nun doktorlarına kendini gösteren yıldız futbolcu, aldığı raporları Beşiktaş'a yolladı. Siyah-beyazlı kulübün doktorlarıyla da istişare eden Josef için süreci uzatmamak amacıyla ameliyat kararı alındı.

Ameliyat olduktan sonra en az 2-2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı'nın yerine bir orta saha transferi yapılıp yapılmayacağı görüşülecek. Beşiktaş da yarının tarihini vererek konuyla ilgili, "Sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanan Josef'e, artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.