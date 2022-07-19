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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:00

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray hata yapmak istemiyor! Sağlık kontrolü için doktor gönderildi...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray hata yapmak istemiyor! Sağlık kontrolü için doktor gönderildi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın anlaştığı Haris Seferovic’in sağlık kontrollerinde bir hata olmaması için sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Lizbon’a gitti.

Forvet hattını yıldız bir isimle güçlendirmek için gün sayan ve Benfica'nın golcüsü Haris Seferovic ile anlaşmaya varan Galatasaray, bu transferde sıkıntı yaşamak istemiyor.

Sağlık sorunları nedeniyle şüpheyle bakılan 30 yaşındaki İsviçreli santrforun imzayı, detaylı sağlık kontrolünün ardından atacağını SABAH Spor dün okuyucularına duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce de bir aksilik çıkmaması için dün Portekiz'in Lizbon şehrine, oyuncunun yanına gitti.

İnce, her şey yolunda giderse Seferovic'i de yanına alıp İstanbul'a dönecek. Tecrübeli futbolcu için Aslan, Benfica ile kiralama anlaşmasına varmış, 3.5 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonuyla el sıkışılmıştı. Seferovic de yıllık 2 milyon Euro maaş alacak.

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SABAH SPOR, Haris Seferovic'le Galatasaray'ın anlaştığını, ancak 30 yaşındaki yıldız futbolcunun detaylı sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağını dün okuyucularına duyurmuştu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray hata yapmak istemiyor! Sağlık kontrolü için doktor gönderildi...
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