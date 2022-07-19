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Giriş Tarihi: 19.7.2022 16:36 Son Güncelleme: 19.7.2022 16:49

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mostafa Mohamed'in Nantes kulübüne transferini açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mostafa Mohamed’in Nantes kulübüne transferini açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in geçici transferi konusunda Nantes ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in geçici transferi konusunda Nantes ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nantes ile anlaşmaya varan Galatasaraylı yıldız Mostafa Mohamed, takımla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Mostafa Mohamed'in Nantes kulübüne transferini açıkladı
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