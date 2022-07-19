Galatasaray, Mostafa Mohamed'in geçici transferi konusunda Nantes ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:
Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Nantes ile anlaşmaya varan Galatasaraylı yıldız Mostafa Mohamed, takımla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.
😢Mostafa Mohamed'den duygusal veda; gözyaşlarını tutamadı.— Sabah Spor (@sabahspor1) July 19, 2022
🗣️"Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim"pic.twitter.com/OxEuaozFmV