Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" şeklindeki sözleri üzerine çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, Djene Dakonam ile yakın temas halinde. Getafe forması giyen 30 yaşındaki savunmacıyla menajerler aracılığıyla iletişime geçen bordo-mavililerin, mali şartlar hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Djene'nin Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe alması da olumlu olarak yorumlandı.
TAKIM İZİN YAPIYOR
Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da oyunculara 3 gün izin verilmişti. Bordomavili oyuncular 20 Temmuz'da yeniden toplanarak Avusturya kampına başlayacak. 29 Temmuz'a kadar Avusturya'da olacak Karadeniz ekibi, burada iki hazırlık maçı oynayacak.