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Giriş Tarihi: 19.7.2022 09:18

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djene Dakonam ile sıcak temas

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djene Dakonam ile sıcak temas

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüern Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" şeklindeki sözleri üzerine çalışmalarını hızlandıran bordo mavili yönetimi, Djene Dakonam ile yakın temas halinde. İşte detaylar...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Sağ stoper transferini gerçekleştirirsek ciddi mesafe kat ederiz" şeklindeki sözleri üzerine çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, Djene Dakonam ile yakın temas halinde. Getafe forması giyen 30 yaşındaki savunmacıyla menajerler aracılığıyla iletişime geçen bordo-mavililerin, mali şartlar hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Djene'nin Trabzonspor'un resmi Instagram hesabını takibe alması da olumlu olarak yorumlandı.



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Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Trabzonspor'da oyunculara 3 gün izin verilmişti. Bordomavili oyuncular 20 Temmuz'da yeniden toplanarak Avusturya kampına başlayacak. 29 Temmuz'a kadar Avusturya'da olacak Karadeniz ekibi, burada iki hazırlık maçı oynayacak.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Djene Dakonam ile sıcak temas
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