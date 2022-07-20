Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların silinmesini sağlayacak

'HEDEF ÖNCE SÜPER KUPA, SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'

İlk hedeflerinin Süper Kupa'yı kazanmak olduğunu söyleyen Avcı, "Önümde şu an itibarıyla 30 Temmuz Süper Kupa finali var. Bunu alıp cebimize koymamız lazım. Sonra en yakın, ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi. Eğer play-off oynayacaksak gruplara kalmak var. Trabzonspor'un forması bu ligde her zaman yarışacak zaten. 'Şampiyonlar Ligi'ne göre takım mı kuracaksın' diyecekler. Öyle bir şey yok. Mevcuttakinden daha iyi bir kadro kuracağız. Temmuz ayı ile Kasım ayı arası belki de daha sonra irdelenmesi gereken bir 4 ay olacak. Dünya Kupası'ndan dolayı Kasım'da devre olacak. Bu önümüzdeki 4 ay, acayip yoğun bir süreç. Oyuncularımın toparlanma çalışmalarını yapmam lazım. Sağlık ekibini daha genişletiyorum. Mevcut kadromuzun eksiklerini giderek biraz daha kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Üç kulvarda da gidebildiği nokta nere ise o mücadelenin içinde olacak Trabzonspor. Ama önce ulaşılabilir hedef ne ise hedef o; önce Süper Kupa'yı kazanmak, ardından Şampiyonlar Ligi'ne adım atmak" diyerek sözlerini tamamladı.