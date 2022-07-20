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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:25

Beşiktaş, İspanya’ya gitti

Beşiktaş, İspanya’ya gitti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere İspanya’nın Alicante kentine gitti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere İspanya'nın Alicante kentine gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla yola çıkan Siyah-beyazlılar, Alicante Havalimanı'ndan karayoluyla kamp yapacağı otele geçecek. 27 Temmuz Çarşamba gününe kadar Alicante'de kamp yapacak olan siyah-beyazlılar, İspanya'daki ilk antrenmanını bugün TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

Takımın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Romain Saiss, Welinton Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun."

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Beşiktaş, İspanya’ya gitti
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