Dinamo Kiev preste dağılıyor

Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'nde bir ön elemeye 2018- 19'da çıkmış, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Benfica'ya 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elenip yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Aynı Jesus bugün Sarı-Lacivertliler'in başında ve rakip Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev...

İstanbul'a adım attığında Türkçe 'Hazır mısınız' diyerek iddiasını ortaya koyan Portekizli hocanın takımı oynadığı 7 hazırlık maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alıp, yenilmedi. 17 gol atıp, 4 gol yedi. 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ve şimdi gözler ilk resmi sınavda ne olacağında...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak, İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği maçta taraftar turu getirecek bir sonuç bekliyor. Takımın da hedefi 27 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak rövanşa rahat çıkmak. Sakat olan Mert Hakan ile Berisha kadroda yok.

DINAMO KIEV PRESTE DAĞILIYOR

SABAH Spor, Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'i mercek altına aldı. Ukrayna ekibi, rakip önde pres yapınca top kaybediyor. Dikkat edilmesi gereken isimleri Tsygankov ve Verbic...

- Takımın en çok kilit pas veren futbolcusu Tsygankov. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Ukraynalı, 11 gol-4 asist kaydetti.

- Kanatlardan etkili ataklar geliştiren Kiev'de gol beklentisi en yüksek iki isim sol açıkta forma giyen Verbic ve sağ açıkta oynayan Tsygankov.

- Ukrayna temsilcisi 24 günde 8 hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 8 gol atıp, 10 gol yedi.

- Hazırlık maçlarında rakipten önde baskı yediği zaman oyunu kurmakta zorlandı, sık top kayıpları yaşadı.

- Teknik direktör Lucescu, Türk futbolunu yakından tanıyor. 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.

- 25 Yaş ortalamasına sahip olan Kiev, 119 milyon Euro kadro değerine sahip. F.Bahçe de 25 yaş ortalamaya sahip, değeri 136 milyon Euro.

- Ukrayna Ligi'ne ara verilene kadar 18 maça çıkan Kiev, 47 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 gol yedi ve 45 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Ayrıca ligin en az gol yiyen takımı unvanını aldı.

- Lucescu gol silahı olarak Artem Besedin'i tercih ediyor. UEFA, Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle geçen sezon futboldan 1 yıl men cezası vermişti.