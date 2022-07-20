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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:34

Galatasaray, Benficalı Umaro Embalo için harekete geçti!

Galatasaray, Benficalı Umaro Embalo için harekete geçti!

Geçtiğimiz gün Benficalı golcü Haris Seferovic'le anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka Benficalı futbolcu Umaro Embalo'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon öncesi kadrosuna bir kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray, ilk hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın U21 takımında forma giyen Umaro Embalo için hamle yaptı ve Portekiz ekibine kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray, Embalo'yu kadrosuna katması durumunda, yaz transfer döneminde Haris Seferovic sonrası Benfica'dan ikinci transferini gerçekleştirmiş olacak.

Geçtiğimiz sezon Benfica'nın ikinci takımında 31 maçta süre alan 21 yaşındaki Embalo, 4 kez fileleri havalandırdı. (Hürriyet)

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Galatasaray, Benficalı Umaro Embalo için harekete geçti!
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