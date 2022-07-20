Galatasraray, Dubois’le anlaşmaya vardı! İstanbul’a geliyor

Galatasaray bugün ikinci bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, Fransa'nın Lyon takımından sağ bek Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki sağ bekin bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Fransız oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde, Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

YILLIK 1.8 MİLYON EURO ALACAK

Cim Bom bu transfer için oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Lyon'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Leo Dubois'e de yıllık 1.8 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere, ligde 23 maçta forma giyen Leo Dubois, ilk kez Fransa dışında top koşturacak.