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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:46

Milanlı futbolcu Bakayoko, İtalyan polisinin kendisine yaptığı üst aramasını eleştirdi

Milanlı futbolcu Bakayoko, İtalyan polisinin kendisine yaptığı üst aramasını eleştirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisinin kendisini trafikte durdurup silahla sert şekilde yaptığı üst aramasıyla can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Bakayoko, Bir metre ötemde karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisinin kendisini trafikte durdurup silahla sert şekilde yaptığı üst aramasıyla can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bakayoko, sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan polisinin 3 Temmuz'da kendisini trafikte durdurup sert şekilde yaptığı üst aramasını eleştirdi.

Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

Milano kentinde 3 Temmuz'da yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olayda, İtalyan polisi, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurmuş ve araçtaki Milan futbolcusu Bakayoko'yu şüpheli sanarak silah göstererek arabadan indirmiş ve üstünü aramıştı. Bir polis, Fransız oyuncunun üstünü ararken, başka bir polisin üst araması yaptıkları kişinin Milan futbolcusu Bakayoko olduğunu söylemesi üzerine polislerin şaşkınlık yaşadığı görüntülere yansımıştı.

Milano Emniyeti'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise polislerin içinde bulundukları bağlam kapsamında uyguladıkları prosedürün doğru olduğu savunulmuştu. Basında, polislerin, Senegalli uyuşturucu tacirlerinin peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

Bakayoko'ya yapılan arama ve bunun sosyal medyaya yansıması, pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yapmıştı.

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Milanlı futbolcu Bakayoko, İtalyan polisinin kendisine yaptığı üst aramasını eleştirdi
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