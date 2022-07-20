Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu! "Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç"

Kendileri için zor bir maç oynadıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimize karşı gerçek potansiyelimizi bilmiyorduk. Fenerbahçe yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç. İkinci maçta rakibimiz daha çok risk alacak, bu maçta da aldılar. Takımımın iyi bir potansiyeli var, yakında daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.