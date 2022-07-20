Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu! "Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç"
Giriş Tarihi: 21.7.2022 00:12 Son Güncelleme: 21.7.2022 00:17

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu! "Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç"

AA
Mircea Lucescu’dan Fenerbahçe yorumu! Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, üstün oynadığı maçta deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç. İkinci maçta rakibimiz daha çok risk alacak, bu maçta da aldılar. Takımımın iyi bir potansiyeli var, yakında daha iyi olacağız." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, skordan memnun olduğunu söyledi. Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, 8 ay sonra ilk kez resmi maç oynadıklarını hatırlattı.

Kendileri için zor bir maç oynadıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimize karşı gerçek potansiyelimizi bilmiyorduk. Fenerbahçe yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç. İkinci maçta rakibimiz daha çok risk alacak, bu maçta da aldılar. Takımımın iyi bir potansiyeli var, yakında daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Maçta daha fazla taraftar beklediğini anlatan Lucescu, atmosferi beğendiğini aktardı. Lucescu, Fenerbahçe'ye göre daha geç oyuncu değişikliği yapmasıyla ilgili soruya ise "Takımımın o bölüme kadarki performansından memnundum ve risk almak istemedim." şeklinde sözlerini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Maaş farkları gün gün ödeniyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev FB maçı ne zaman, saat kaçta şifresiz mi?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2 - 4 YILLIK BÖLÜMLER YÖK ATLAS İLE ÖĞREN: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları: TYT - AYT BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Sigara fiyatları güncel liste 20 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: Dar ve orta gelirliler için 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu! "Skordan memnunum, 0-0 güzel bir sonuç"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA