Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin'in yeni hedefi Zinedine Ferhat!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:13

Nuri Şahin'in yeni hedefi Zinedine Ferhat!

Nuri Şahin’in yeni hedefi Zinedine Ferhat!

Nuri Şahin önderliğinde tranfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Antalyaspor, Nimes ile sözleşmesi biten Zinedine Ferhat ile ilgileniyor. İşte tüm detaylar...

Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi transfer çaılşmalarına hız verdi. Süper Lig ekibi Antalyaspor'un 30 Haziran'da serbest kalan oyunucuyu renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

NURİ ŞAHİN'İN YENİ HEDEFİ

Fransız basınından L'Equipe'in Nimes ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Cezayirli orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat, teknik direktör Nuri Şahin'in yeni hedefi oldu.

29 Yaşındaki oyuncuya Antalyaspor'un ardından Alanyaspor da talip oldu. İki takım arasında transfer yarışı yaşanmasına rağmen Nuri Şahin'in, Zinedine Ferhat'ı takıma katmak için oldukça uğraş verdiği öğrendildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezonda sadece 14 maçta forma giyen Zinedine Ferhat, çıktığı bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Academie FAF'da yetişen oyuncu USM Algere'ye bonservis bedeli olmadan transfer oldu. Ardından bedelsiz şekilde AC Le Havre'nin yolunu tuttu. Güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olan Zinedine Ferhat bonservisini elinde bulunduruyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Zamlı maaşlar ödeniyor! 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları 2022! ÖSYM kılavuzu ile AÜ AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Şahin'in yeni hedefi Zinedine Ferhat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA