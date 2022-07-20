Nuri Şahin’in yeni hedefi Zinedine Ferhat!

NURİ ŞAHİN'İN YENİ HEDEFİ

Fransız basınından L'Equipe'in Nimes ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Cezayirli orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat, teknik direktör Nuri Şahin'in yeni hedefi oldu.

29 Yaşındaki oyuncuya Antalyaspor'un ardından Alanyaspor da talip oldu. İki takım arasında transfer yarışı yaşanmasına rağmen Nuri Şahin'in, Zinedine Ferhat'ı takıma katmak için oldukça uğraş verdiği öğrendildi.