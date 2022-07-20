Nuri Şahin’in yeni hedefi Zinedine Ferhat!

Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi transfer çaılşmalarına hız verdi. Süper Lig ekibi Antalyaspor'un 30 Haziran'da serbest kalan oyunucuyu renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
NURİ ŞAHİN'İN YENİ HEDEFİ
Fransız basınından L'Equipe'in Nimes ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Cezayirli orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat, teknik direktör Nuri Şahin'in yeni hedefi oldu.
29 Yaşındaki oyuncuya Antalyaspor'un ardından Alanyaspor da talip oldu. İki takım arasında transfer yarışı yaşanmasına rağmen Nuri Şahin'in, Zinedine Ferhat'ı takıma katmak için oldukça uğraş verdiği öğrendildi.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Geçtiğimiz sezonda sadece 14 maçta forma giyen Zinedine Ferhat, çıktığı bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.
Academie FAF'da yetişen oyuncu USM Algere'ye bonservis bedeli olmadan transfer oldu. Ardından bedelsiz şekilde AC Le Havre'nin yolunu tuttu. Güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olan Zinedine Ferhat bonservisini elinde bulunduruyor.