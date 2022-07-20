Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic’in maliyetini açıkladı!

İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon Euro olarak belirlendi. Seferovic, Galatasaray'dan 2022-2023 sezonunda 2.3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir transferi daha resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.