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Giriş Tarihi: 20.7.2022 19:07 Son Güncelleme: 20.7.2022 19:23

Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic'in maliyetini açıkladı!

Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic’in maliyetini açıkladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncunun kulübü Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli verilecek.

Galatasaray, Benfica forması giyen İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncu için Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon Euro olarak belirlendi. Seferovic, Galatasaray'dan 2022-2023 sezonunda 2.3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir transferi daha resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, kulüp televizyonuna yaptığı ilk açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir kulübe geldim. İstanbul'da sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bir ev bulacağım ve adapte olacağım. Antrenman ve maçlara hazırlanacağım. Güzel bir sezon geçireceğim."

"Geçen sezon olanlar geçen sezonda kaldı. Biz de yeni katılan oyuncular olarak birbirimize ve maçlara adapte olacağız. Şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım."

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