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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:18 Son Güncelleme: 20.7.2022 14:07

Son dakika haberleri: Galatasaray, Dubois'le anlaşmaya vardı! İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Dubois’le anlaşmaya vardı! İstanbul’a geliyor...

Erden Timur önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Dubois transferini resmen bitirdi. Fransız ekibi Lyon'dan 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek transferi gerçekleştirilen sağ bek bugün İstanbul'da olacak. İşte yıldız oyuncunun varış saati ve tüm detaylar...

Galatasaray bugün ikinci bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, Fransa'nın Lyon takımından sağ bek Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki sağ bekin bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Fransız oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde, Sarı-Kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

İŞTE VARIŞ SAATİ

Cimbom'un her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcu bu akşam 22.50'de İstanbul'da olacak.

YILLIK 1.8 MİLYON EURO ALACAK

Cim Bom bu transfer için oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Lyon'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Leo Dubois'e de yıllık 1.8 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere, ligde 23 maçta forma giyen Leo Dubois, ilk kez Fransa dışında top koşturacak.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Dubois'le anlaşmaya vardı! İstanbul'a geliyor...
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