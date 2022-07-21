Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika'da yılın futbolcusu Sadio Mane seçildi!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 00:32

Afrika'da yılın futbolcusu Sadio Mane seçildi!

AA
Afrika’da yılın futbolcusu Sadio Mane seçildi!

Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Mane, ödülün sahibi oldu.

2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları!
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
Cübbeli Ahmet ve ‘tarikat batağı’
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika'da yılın futbolcusu Sadio Mane seçildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA