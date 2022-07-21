Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Björkander çok iddialı: "Herkesi gururlandıracağız"
Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:26

Altay'da Björkander çok iddialı: "Herkesi gururlandıracağız"

DHA
Altay’da Björkander çok iddialı: Herkesi gururlandıracağız

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın kadrosunda kalan tek yabancı futbolcu Eric Björkander değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarihasar kampı sürecini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Teknik ekip ve genç arkadaşlarla yeniden birlikte olmak çok güzel. Tatilden sonra yeni bir başlangıç yaptık. Fiziksel kapasitemizi geri kazanmak için çalıştık. Herkesi çok özledim. Takımda her şey iyi gidiyor. Yüksek ve şiddetli idmanlar yapıyoruz. Her şey pozitif ilerliyor" dedi.

Taraftarların kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğunu söyleyen İsveçli stoper, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Bu desteği hissetmek çok güzel bir duygu" diye konuştu. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu güzel bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Björkander, "Şu an atmosfer çok iyi. Umut ediyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçiririz. Herkesi gururlandıracağız" yorumunu yaptı.

Geçen yıl Süper Lig'de çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden deneyimli oyuncu, "Maalesef 1'inci Lig'e düştük. Ama biz sahada tutkumuzu göstermek istiyoruz. Bu yıl bulunduğumuz şartlarda çok genç oyuncuya sahibiz. Şunu unutmamalıyız ki bu genç oyuncular bu seviyede hiç oynamadı. Biz tecrübeli futbolcular onların gelişimine katkı sağlayacağız. Bu tecrübeyi edinmek gençler için çok iyi olabilir" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Björkander çok iddialı: "Herkesi gururlandıracağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA