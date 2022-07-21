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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:17

Galatasaray'da Sacha Boey'e talip çıktı!

Galatasaray’da Sacha Boey’e talip çıktı!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği fakat beklentilerin altında kalan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Avusturya kampına götürülmemişti. Fransız oyuncu için ülkesinden talip çıktı. İşte transfer detayları...

Galatasaray'da transfer hareketlilği devam ederken diğer yandan da takımda düşünülmeyen oyuncular için teklifler gelmeye başladı. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Sacha Boey, Avusturya kampına götürülmemişti. Fransız oyuncu için talip çıktı.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklentilerin altında kalan Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'e Ligue 1 ekibi Strasbourg talip oldu. Fransız ekibi Galatasaray'a Boey'e için 1.2 milyon euro teklif etti.



TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk bir talepte bulundu. Strasbourg teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti.

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Galatasaray'da Sacha Boey'e talip çıktı!
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