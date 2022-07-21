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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:13

Pendikspor'un file bekçisi Öğür’ün hedefi şampiyonluk: "Bir daha yaşamak istiyorum"

İHA
Pendikspor’un file bekçisi Öğür’ün hedefi şampiyonluk: Bir daha yaşamak istiyorum

Spor Toto 1. Lig takımlarından Pendikspor'un file bekçisi Burak Öğür, "Bu sene benim kendi adıma amacım geçen sene yaşadığımız şampiyonluğu bir daha yaşayabilmek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor sezon hazırlıklarını Bolu'da girdiği kampta Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde sürdürüyor. Pendikspor'un yeni transferlerinden tecrübeli file bekçisi Burak Öğür, kamp dönemi ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Saha içinde ve dışında iyi bir ekibiz"

Sezona çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Burak Öğür, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bundan sonra da aramıza yeni gelecek olan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte inşallah sezona en hızlı şekilde hazırlanıp, en hızlı şekilde başlayıp güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Antrenmanlarımızın büyük çoğunluğu sezon içerisinde oynayacağımız maçların taktiklerine yönelik şekilde geçiyor. Kaliteli oyuncular geldi. Geçen sene Ankaragücü'nde şampiyon olan Erdem ağabey geldi. Altay'dan hocanın eski öğrencileri geldi. Şu an saha içerisinde ve dışında için iyi bir ekibiz. Sezonda başarılı olmanın anahtarlarından bir tanesi bu birlikteliği, bu arkadaşlığı sağlamak. Bizlere geçen seneden Pendikspor kulübünü şampiyon yapan arkadaşlarla birlikte çok güzel bir ortamımız var. Hep beraber mutlu ve huzurlu şekilde yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyoruz" dedi.

"Takım adına hedef belirlemek gerçekçi olmaz"

Hedeflerini ligde aldıklarını sonuçlara göre belirleyeceklerini söyleyen Öğür, "İyi bir ekibiz, iyi bir takımız, iyi bir takım olma yolunda önemli işler yapıyoruz. Hedefimizi lig başladıktan sonra aldığımız sonuçlara göre kendimiz belirleyeceğiz. Şu an bir hedef göstermek ya da bir hedef belirlemek hiçbir takım adına gerçekçi olmaz. Çünkü çok iyi transferler yapıp, çok büyük bütçeler harcayıp şampiyon olamayan, hayal kırıklığı yaşayan çok takımlar oldu. Bizim ligimiz sürprizlere açık bir lig. O yüzden kendi hedefimizi başlarda alacağımız skorlarla, alacağımız puanlarla ilerleyen haftalarda kendimiz belirleyeceğiz. Kariyerimde bireysel olarak hedefim tabii ki katkı sağlayabileceğim en maksimum yerde olmayı her zaman çok istiyorum. Kalecilik çok farklı bir mevkii, çok farklı bir meslek. Burada sürekli saha içerisinde oynadığınız müsabakalarda aktif olmanız gerekiyor. Takımınızı ayakta tutmanız, takımınıza katkı sağlamanız gerekiyor. Ben de mümkün olduğu kadar kendi yeteneklerimi en üst seviyede sergilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşadıkları şampiyonluğu Spor Toto 1. Lig'de de yaşamak istediğini ifade eden Burak Öğür, "Bu sene benim kendi adıma amacım geçen sene yaşadığımız şampiyonluğu bir daha yaşayabilmek. Pendik halkına, taraftarlarına, bizleri destekleyenlere geçen sene yaşadıkları şampiyonluğu üzerine bir mutluluk daha yaşatabilmek" diye konuştu.

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Pendikspor'un file bekçisi Öğür’ün hedefi şampiyonluk: "Bir daha yaşamak istiyorum"
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