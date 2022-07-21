Lazio'nun yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'den Lazio'ya 17 milyon Euro'ya transfer olmasına karşın beklentileri karşılayamayan ve geçen sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren Kosovalı forvetin yeni rotasının Belçika olması bekleniyordu.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇEMEDİ

7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinin ardından şoke olmuştu.

Club Brugge, sağlık kontrollerini bahane göstererek transferden vazgeçtiğini Lazio'ya iletti.

10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club Brugge, son anda vazgeçmeseydi kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu gelişmenin ardından Vedat Muriqi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni takımını netleştirdi.

Kosovalı golcü, sosyal medya hesabından geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya veda mesajını silerken çekilen videosunu paylaştı.

Bu hareket de Vedat Muriqi'in Mallorca'ya bonservisiyle transfer olacağı yönünde yorumlandı.

KULÜP REKORU KIRACAK

İspanya basınında çıkan haberlere göre Mallorca, Vedat Muriqi için Lazio ile 8 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Transferin ve bonservis bedelinin resmileşmesi halinde Vedat, Mallorca tarihinin en pahalı transferi olacak. Muriqi bu unvanı 7.2 milyon euroya transfer edilen Samuel Eto'o'dan devralacak.