Trabzonspor’un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarıyla zemindeki teknolojiler yenilendi. Alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi, alttan ısıtma sistemi, yeni tip sulama sistemi, hibrit örtüsü yenilendi. Taraftarların ve loca sahiplerinin de daha rahat maç izlemelerini sağlayacak fiziki değişimlerinde yapıldığı stadyum yeni sezona hazırlanıyor.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor'un stadyum yenileme çalışmalarını UEFA'nın da yakından takip ettiği öğrenildi.